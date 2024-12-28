Hizbullah'a yakın gazete: Direniş sürmeli

İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes sık sık ihlâl ediliyor. Çoğunlukla İsrail tarafından gerçekleştirilen ihlâller artık Hizbullah medyasında ses getirmeye başladı.

Beyrut merkezli el-Ahbar gazetesinde yayımlanan bir yazıda "İhlâllere karşı direnmeliyiz" denildi. Yazıda ayrıca "İnsanlar savaştan bunalmış ve yerlerinden edilmek istemiyorsa da direnmeliyiz. Düşmanla karşılaşmak, onları kendi hâline bırakmaktan çok daha güvenilir" ifadelerine yer verildi.