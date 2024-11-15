Hizbullah, ABD'nin ateşkes taslağına yanıt verecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adını açıklamayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına Lübnan tarafından gelecek yanıtı beklediği iddia edildi.

İsrailli yetkili, Hizbullah'ın ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına "birkaç gün içinde" yanıt vereceğini dile getirdi.

Lübnan basını, bugün erken saatlerde ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini" ileri sürmüştü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktarmıştı.

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KAN'A GÖRE, ABD'NİN LÜBNAN'DA ATEŞKES İÇİN ÖNERDİĞİ TASLAK ANLAŞMA

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi yer alıyor.