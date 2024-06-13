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        Haberler Dünya Hizbullah'ın fırlattığı füzeler İsrail'de yine yangın çıkardı | Dış Haberler

        Hizbullah'ın fırlattığı füzeler İsrail'de yine yangın çıkardı

        Lübnan'dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:54
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        Lübnan’dan atılan füzeler ve engelleme çalışmalarında düşen şarapneller nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 15 noktada yangın çıktığı belirtildi.

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        İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan’dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı.

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        İsrail itfaiye ekipleri ile yangın söndürme uçakları, yangına müdahale etti.

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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan kuzey bölgelerine 40 füze atıldığı, "bunların birçoğunun engellendiği, diğerlerinin de yangına yol açtığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı" duyuruldu.

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        Haaretz gazetesine göre İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam, Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzelerin bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğunu söylemişti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Hizbullah
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