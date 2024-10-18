Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükselteceklerini açıkladı | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükselteceklerini açıkladı

        Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 03:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 03:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana 55 askerinin öldürüldüğü, 500'den fazlasının yaralandığı belirtilen açıklamada, 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve bir zırhlı personel taşıyıcının imha edilmesinin yanı sıra Hermes 450 tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü vurgulandı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

        REKLAM

        İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 412 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #Hizbullah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"