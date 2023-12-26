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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'in 8 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

        Hizbullah, İsrail'in 8 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

        Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınırdaki 8 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini bildirdi. 9'u asker, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:06
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        Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
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        Hizbullah, Lübnan'dan İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Şumira, Ramya, Zibdin ve Dovev askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

        Hizbullah daha sonra yayımladığı bir başka açıklamada, Kiryat Şimona yerleşim birimdeki askeri noktaya kamikaze insansız hava aracıyla, Bağdadi, Er-Rahib ve Biranit askeri noktalarına da "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiğini kaydetti.

        Zibdin askeri noktasına da ikinci kez Burkan füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

        İsrail'den açıklama

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 2 tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Batı Celile'de tanksavar füzesi ile vurulan bir kiliseden yaralı bir sivili kurtarmaya çalışırken, biri ağır olmak üzere, 9 asker ikinci atılan füze ile yaralandı." ifadelerine yer verildi.

        İsrail ordusu daha önce savaş uçaklarının, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapısına" saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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        #Hizbullah
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