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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir patlayıcı fabrikasına saldırı düzenlediğini duyurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir patlayıcı fabrikasına saldırı düzenlediğini duyurdu

        Lübnan'da Hizbullah güçleri, İsrail'in Hayfa kentinin güneyinde bulunan patlayıcı madde üreten bir fabrikaya füzeli saldırı düzenlediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:54
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        Hizbullah'tan İsrail'deki bir fabrikaya saldırı
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        Hizbullah'a yakın Al-Mayadeen televizyon kanalının Hizbullah'ın operasyon odasından aktardığına göre, gece boyunca İsrail ordusuna yönelik çeşitli saldırılar düzenlendi.

        İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinin güneyinde bulunan "7200 Üssü"ndeki bir patlayıcı madde fabrikasına füze saldırısı düzenlendiği belirtilirken, haberde can kaybı ya da maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

        İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Homa Askeri Üssü ve Arab Aramshe olarak da bilinen İsrail'in kuzeyindeki Ceradih bölgesinin füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

        Yine İsrail'in kuzeyindeki Zarit bölgesinde İsrail askerlerinden oluşan bir grubun topçu atışlarıyla doğrudan hedef alındığı aktarıldı.

        Ayrıca, Haya, Taberiyye ve Akka'da çeşitli askeri mevzilere füze saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

        Ayrıca, gece boyunca Lübnan'ın güneyinden ülkeye girmeye çalışan İsrail ordusundan askeri araçlara Hizbullah mensuplarının karşılık verdiği ve çatışmalar yaşandığı belirtildi.

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