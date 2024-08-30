Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri bölgeye saldırdık

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramsa ve Zibdin bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Bunların yanı sıra Hizbullah, Horsh Baram ve Metula bölgelerinde İsrail askerlerinin bulunduğu yerleri de hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketin, ülkenin kuzeyindeki Mecdal Tevin bölgesine düştüğü ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bildirilmedi.

Lübnan haber ajansı NNA yayınladığı haberde, ülkenin güneyindeki Sur'a bağlı Zibkin bölgesinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını aktardı ancak saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.