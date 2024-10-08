Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri birliklere füze ve İHA'larla saldırı düzenledik
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Giriş: 08.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:07
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze dron saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edimiştir, arşivdendir.
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