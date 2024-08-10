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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi

        Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:19
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        Hizbullah, İsrail'in üslerine saldırdı
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        Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.

        5 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

        İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

        İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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