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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah: İsrail, Lübnan'da "uluslararası yasaklı misket bombası" kullanmaya devam ediyor | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail, Lübnan'da "uluslararası yasaklı misket bombası" kullanmaya devam ediyor

        Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:25 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:25
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        Hizbullah: İsrail, "misket bombası" kullanmaya devam ediyor
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        Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları Misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu.

        Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.

        Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.

        Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.

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