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        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik kameralarına siber saldırı düzenledi

        Hizbullah: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik kameralarına siber saldırı düzenledi

        Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivillere ait ev, dükkan ve kurumlarda bulunan güvenlik kameralarına siber saldırı düzenlediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:19
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        İsrail'den Lübnan'a siber saldırı
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        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan sınırında yer alan askeri noktalarındaki gözetleme kameraları ve iletişim teçhizatlarının 8 Ekim'den bu yana Hizbullah tarafından hedef alındığı ve İsrail'in bu durumu telafi etmek için Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan köylerdeki ev, dükkan ve kurumlarda internete bağlı olan güvenlik kameralarına siber saldırı düzenlediği ifade edildi.

        İsrail'in siber saldırı ile söz konusu kameraların görüntülerine ulaştığı, Hizbullah mensuplarının hareketleri hakkında bilgi topladığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halka "ev, dükkan ve kurumlarda takılı kameraların internet bağlantısını kesmeleri" çağrısında bulunuldu.

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        Hizbullah'tan İsrail'e ait 6 askeri noktaya saldırı

        Öte yandan Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait 6 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

        İsrail'in Ramot Naftali, Mitat, Hirba Maar, Ramim, Hunin ve Sumak isimli askeri noktalarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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