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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı

        Hizbullah, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı karargahının da bulunduğu Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:57
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        Hizbullah, İsrail Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı
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        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki Kirya askeri üssüne ilk kez pike bombardıman İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendi, hedefler isabetli şekilde vuruldu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca Kirya askeri üssünde Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Yönetim Odası, Hava Kuvvetleri Askeri Denetleme ve Kontrol Kurumu karargahının bulunduğuna işaret edildi.

        İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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