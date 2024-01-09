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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail’in saldırısında insansız hava aracı (İHA) şefinin öldüğünü doğruladı

        Hizbullah, İsrail’in saldırısında insansız hava aracı (İHA) şefinin öldüğünü doğruladı

        Hizbullah Hareketi, insansız hava aracı (İHA) şefinin İsrail saldırısında öldürüldüğü yönündeki haberi doğruladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:38
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        Hizbullah doğruladı: İHA şefi öldürüldü
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        Hizbullah’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hareketin insansız hava aracı (İHA) şefi Ali Hüseyin Berci’nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

        Times of Israel gazetesi daha önce geçtiği haberde, Hizbullah'ın komutanlarından Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığı öne sürülmüştü.

        Haberde Berci'nin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefi olduğu iddiasına yer verilmişti.

        İsrail ordusu, Berci’ye bugün Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

        Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

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        #Hizbullah
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