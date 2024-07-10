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        Haberler Dünya Hizbullah lideri Nasrallah: Gazze'de ateşkes sağlanırsa Lübnan'daki çatışmalar da durur | Dış Haberler

        Hizbullah lideri Nasrallah: Gazze'de ateşkes sağlanırsa Lübnan'daki çatışmalar da durur

        Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanırsa İsrail'in kuzeyindeki çatışmaların da duracağını söyledi. Nasrallah, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam etmesi halinde "Lübnan'ı savunacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:32
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        'Ateşkes, Lübnan'daki çatışmaları da durdurur'
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        Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde kabul edilecek muhtemel bir ateşkesin Lübnan'ın güneyindeki çatışmaları da "tartışmasız bir şekilde" duracağını söyledi.

        Nasrallah, İsrail ordusunun 3 Temmuz'da düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır için düzenlenen programa video-konferans aracılığıyla katıldı.

        İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden sınır hattındaki çatışmalara değinen Nasrallah, "(Gazze'de) Ateşkes konusunda anlaşmaya varılırsa (İsrail ve Hamas), cephemizde de tartışmasız çatışmalar duracaktır." ifadelerini kullandı.

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        Nasrallah, Gazze'de sağlanacak olası ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam etmesi ihtimaline ilişkin ise "(İsrail) Gazze'deki ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyine saldırmaya karar verirse Lübnan'ı savunacağız ve işgale tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 366'ya yükselmişti.

        İsrail ise saldırılarda 17'si asker 28 kişinin öldüğünü bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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