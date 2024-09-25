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        Hizbullah, onlarca füzeyle vurdu

        Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, İsraillilerin gasbettiği Filistin toprağında kurulan "Hatzor" adlı bölgenin ve Dadu üssünün onlarca füzeyle vurulduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:54
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        Hizbullah, onlarca füzeyle vurdu
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        Hizbullah'tan yapılan diğer açıklamada ise hava savunma birimlerinin iki İsrail savaş uçağına uygun silahlarla karşı koyduğu ve savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığı belirtildi.

        Hizbullah mensuplarının "Kiryat Motzkin" adlı gasbedilmiş Filistin toprağını da "Fadi-1" füzeleriyle yeniden hedef aldığı ifade edildi.

        İSRAİL LÜBNAN’DA 609 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

        İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

        Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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