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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah yeni genel sekreter seçildiğine dair haberleri yalanladı | Dış Haberler

        Hizbullah yeni genel sekreter seçildiğine dair haberleri yalanladı

        Hizbullah, İsrail saldırısında yaşamını yitiren genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberleri yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 01:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:58
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        Hizbullah yeni genel sekreter seçildiğine dair haberleri yalanladı
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        Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.

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        İSRAİL'İN LÜBNAN'A PAZAR GÜNÜ DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 105 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusunun Lübnan'da dün düzenlediği hava saldırılarında 105 kişinin hayatını kaybettiği, 359 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

        Ülkenin güneyinde yer alan Ankun beldesini hedef alan hava saldırıları sonucu en az 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, güneydeki Bint Cubey beldesinde de İsrail saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        İsrail'in Sur kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarında bölgedeki Kana Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

        İsrail'in Beka bölgesini hedef alan saldırılarda en az 9 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, güneydeki Nebatiye ve Marcayun bölgelerinin maruz kaldığı hava saldırılarında da 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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        Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun dünkü hava saldırıları sonucu toplamda 105 kişinin hayatını kaybettiği, 359 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1174 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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        #Son dakika haberler
        #Hizbullah
        #israil
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