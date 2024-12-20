Hızlarını alamadılar kardan araba yaptılar

Artvin'in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz günlerde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Sokaklara çıkan çocuklar, geleneksel kardan adam yapımına yeni bir soluk getirdi.

İHA'da yer alan habere göre, kar oynamak için dışarı çıkan ortaokul öğrencisi Kıvanç Kaya, Eren Erdem, Emirhan Güneş ve Çınar Berk Kaya, sıradan bir kardan adam yerine, hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak kardan bir araba yapmayı tercih etti.