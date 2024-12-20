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        Hızlarını alamadılar kardan araba yaptılar

        Artvin'de çocuklar, geçtiğimiz gün kar nedeniyle okulların tatil olmasıyla sokaklara çıktı. Çocuklar, kardan adam yapmak yerine kardan araba yaparak görenleri şaşırttı. Öğrencilerin kardan arabası, bölgedeki soğuk kış günlerine renk kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:26
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        Hızlarını alamayıp kardan araba yaptılar
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz günlerde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Sokaklara çıkan çocuklar, geleneksel kardan adam yapımına yeni bir soluk getirdi.

        İHA'da yer alan habere göre, kar oynamak için dışarı çıkan ortaokul öğrencisi Kıvanç Kaya, Eren Erdem, Emirhan Güneş ve Çınar Berk Kaya, sıradan bir kardan adam yerine, hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak kardan bir araba yapmayı tercih etti.

        Çocuklar, kardan arabalarında far, kapı ve lastik gibi detaylara yer vererek görenlerin yoğun ilgisini çekti.

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        "KARDAN ADAM YAPMAK BASİT GELDİ"

        Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Kıvanç Kaya, kardan araba yapma fikirlerinden bahsederek "İlçemize güzel bir kar yağdı. Bizim de canımız sıkıldı, okullar tatil olunca ne yapalım diye düşündük. Mahalledeki arkadaşlarımızla kardan adam yapmayı planladık ama bu fikir basit geldi sonra araba yapmaya karar verdik. 5 kişi bir gün içinde tamamladık. Daha sonra farlarını ve camlarını boyadık. Babam berber olduğu için elimiz böyle işlere yatkın" ifadelerini kullandı.

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