Aslında yağ yakmak o kadar da zahmetli ve yorucu bir süreç değildir. Eğer kararlı olursanız bunu başarabilirsiniz. İşte hızlı yağ yakmak için etkili ve pratik öneriler! Hızlı yağ yakmak için ne yapılır? Haydi gelin hep birlikte öğrenelim…

En Hızlı Yağ Yakıcı Hareketler

Eğer 2 haftada yağ yakmak istiyorsanız sizlere önereceğimiz hareketleri yapın. Bölgesel olarak zayıflama egzersizleri uygulayarak belirli yerlerdeki yağlarınızdan ve kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

İşte sizler için hazırladığımız en hızlı yağ yakıcı hareketler:

Ters karın sıkıştırma: Karın kaslarınızı çalışan bir hareket olan ters karın sıkıştırması kısa sürede karın bölgenizi şekillendirecektir. Sırtınız yere değecek şekilde uzanın ve dizlerinizi bir arada tutarak 90 derecelik açıyla kırın. Karın kaslarınızı sıkarak bacakları aşağı indirin ve bunu tekrar edin.

Karın kaslarınızı çalışan bir hareket olan ters karın sıkıştırması kısa sürede karın bölgenizi şekillendirecektir. Sırtınız yere değecek şekilde uzanın ve dizlerinizi bir arada tutarak 90 derecelik açıyla kırın. Karın kaslarınızı sıkarak bacakları aşağı indirin ve bunu tekrar edin. Plank hareketi: İlk kez yapıyorsanız bu hareket sizi biraz zorlayabilir. Ama karın bölgesindeki hızlı yağ yakımını sağlamasıyla ön planda olan bu hareketten memnun kalacaksınız. Ön kollarınızı yere yerleştirin ve yere uzanın. Şınav pozisyonunda kalın ve bu hareketi 30-60 saniye gibi uzatarak yapın.

İlk kez yapıyorsanız bu hareket sizi biraz zorlayabilir. Ama karın bölgesindeki hızlı yağ yakımını sağlamasıyla ön planda olan bu hareketten memnun kalacaksınız. Ön kollarınızı yere yerleştirin ve yere uzanın. Şınav pozisyonunda kalın ve bu hareketi 30-60 saniye gibi uzatarak yapın. Dağ tırmanışı: Yan karın egzersizidir ve yan bölgelerindeki yağları yakar. Şınav pozisyonuna geçerek sırayla bacaklarınızı karnınıza çekin ve bunu tekrarlayın.

Yan karın egzersizidir ve yan bölgelerindeki yağları yakar. Şınav pozisyonuna geçerek sırayla bacaklarınızı karnınıza çekin ve bunu tekrarlayın. Çapraz mekik: Bütün karın kaslarınızı çalıştıran bir harekettir. Sırtüstü uzanın ve dizinizi kalçanızla 90 derecelik açıyla konumlayın. Ellerinizi başınızın altına alın ve karın kaslarınızı sıkın. Tek bacağınızı 45 derecelik açıyla ileri uzatırken sabit olan dizinize çapraz dirseğinizi değdirin.

İşte sizlerle hızlı yağ yakmak için hareketlerin hangileri olduğunu paylaştık. Bu hareketleri düzenli olarak yaptığınızda 2 haftada yağ yakmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Burada önemli olan şey ısınma hareketleridir. Direkt olarak hareketlere başlamayın çünkü kaslarınıza zarar verebilirsiniz.

Hızlı Yağ Yakmak İçin Ne Yemeli?

Tabi ki yağ yakıcı yöntemler dediğimizde sadece egzersiz yapmak yeterli değildir. Aynı zamanda yediklerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı yağ yakmak için ne yemeli?

Karbonhidrat tüketiminizi artırın.

Bol bol D vitamini alın.

Yeşil çayı sık sık tüketin.

Öğlen ıspanak fasulye gibi manganez içeren besinler yiyin.

Hindistan cevizli kahve yapabilirsiniz. 1 su bardağı sadece kahveye 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin ve sütle birlikte karıştırın.

Yeşil detoks çayı yapabilirsiniz. Ananas, salatalık, maydanoz ve zencefili robottan geçirin ve üstüne limon suyu ilave edin.

Bunlara ek olarak protein de almanız gerekiyor. Çünkü kalori dengesini sağlamanız lazım. Ayrıca yulaf tüketimi de metabolizmanızı hızlandırır.

Vücutta Yağ Yakımı Ne Zaman Başlar?

Peki bu hareketleri yapmaya başladınız ama vücuttan yağ yakımı ne zaman başlar? Uzmanlar yağ oranının erkeklerde yüzde 15, kadınlarda ise yüzde 22 olması gerektiğini söylüyor.

Sorunun cevabı ise şudur: Vücut aç kaldıktan iki saat sonra insülin hormonu düşmeye başlar. Şeker hücreleri enerjiye dönüşür. Sonraki iki saat içerisinde de glukagon hormonu devreye girer ve ardından şekerler enerjiye dönüşür. Böylece süreç ilerler ve yağ yakımı başlar.

İşte artık vücutta biriken yağlar nasıl atılır biliyorsunuz. Hem egzersizleri yaparak hem de yediklerinize dikkat ederek hızlı bir şekilde yağ yakabilirsiniz.