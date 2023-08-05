Hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret! Vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir
İnsan vücudu zaman içerisinde değişir ve yaşlanır. Ancak yaşam tarzınıza göre bu süreci hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. İşte hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret
1. YÜZÜNÜZDE KÜÇÜK ŞİŞLİKLER VARSA
Yüzde meydana gelen küçük şişliklere "milia" denir. Milia adı verilen bu şişlikler genellikle yanak ve burun çevresinde oluşur. Cilt kendisini yenileme özelliğini kaybedince gelişebilir. Steroidli kremlerin kullanması sonucunda yine milia oluşabilir ve cilt daha hızlı yaşlanır.
2. DUDAKLARINIZ İNCELİYORSA
Yirmili yaşlarınız ilerledikçe dudaklarınız daha ince gözükmeye başladıysa hızlı yaşlandığınızı gösteren bir işaret olabilir. Dudakların incelmesinin asıl nedeni kolajen azalmasından kaynaklıdır. C vitamini eksikliği, dehidrasyon, sık sık pipet kullanmak ve aşırı güneşe maruz kalmak neden olabilir.
3. CİLDİN KOLAYCA MORARMASI
Vücudunuzu bir yere çarptığınızda hemen morarıyorsa cildinizin ince olmasından kaynaklanabilir. Bu durumu önlemek için sık sık nemlendirmeyi unutmayın.
4. CİLT DOKUNUZ SERT VE KAĞIT GİBİYSE
Eğer yüzünüze dokunduğunuzda sert ve kuru bir cilt ile karşılaşıyorsanız kuru bir cilt yapısına sahipsiniz demektir ve sık sık nemlendirmeniz gerekir. Güneş koruyucu kullanmadan cildi güneşe maruz bırakmakta cildin gerilmesine neden olur. Solaryumu sık sık kullanan kişiler sık sık bu durumla karşılaşır ve çabuk kırışmasına neden olur.
5. GÖZ KAPAKLARINIZ SARKMAYA BAŞLADIYSA
Gözlerinizi çok fazla ovuşturmak göz kapaklarınızın sarkmasına neden olabilir. Zamanla göz kapaklarının sarkması normaldir ancak lens kullanan kişilerde daha erken görülebilir.
6. BURUN UCUNUZ DÜŞTÜYSE
Normalde bir insanın burun şekli 40'lı yaşlarından itibaren değişir. Ancak fazla güneşe maruz kalınırsa bu süreç hızlanabilir. Güneşe çıkmadan önce güneş kremi sürmek bu süreci geciktirebilir.
7. VÜCUDUNUZDA KIRMIZI BEN SAYISI ARTIYORSA
Kırmızı benler genelde 30'lu yaşlardan sonra oluşur, zararlı olmayan bu benler güneşe uzun süre maruz kalındığına ortaya çıkar.
8. GEÇMEYEN GÖZ ALTI TORBALARI
Göz altı torbalarının oluşmasının birçok nedeni vardır. Uykusuz kalmak, tuzlu yiyecekler tüketmek bu bölgede ödem birikmesine neden olabilir.