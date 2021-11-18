Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.868 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararların, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildirdi.