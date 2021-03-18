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HIZLI YÜKSELİŞI! 18 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59,000 doların üzerine kadar çıktıktan sonra, bu düzeylerde hareket ediyor.

HIZLI YÜKSELİŞI! 18 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Cardano son 24 saatte yüzde 14.95 artışla 1.40 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 44.79 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 89 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 805.78 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 14 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,861 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,644 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 141 milyar dolar düzeyindeydi.

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