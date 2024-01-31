Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.485,65 %0,13
        DOLAR 30,3574 %0,01
        EURO 32,9233 %-0,05
        ALTIN 1.989,70 %0,16
        FAİZ 43,38 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 22,58 %-0,21
        BITCOIN 42.768,00 %-1,79
        GBP/TRY 38,5324 %-0,09
        EUR/USD 1,0835 %-0,09
        BRENT 82,19 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 3.253,16 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 81.18 - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 81.18

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 3,59, yıllık bazda yüzde 81,18 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizmet ÜFE'de yıllık artış yüzde 81.18
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, H-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,59, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 81,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,37 artış kaydetti.

        Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,25, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,24 yükseldi.

        H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,20, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,46, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,20 artış gösterdi.

        REKLAM

        Yıllık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

        H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 45,69, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

        Aylık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

        H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,15, konaklama hizmetleri yüzde 0,81, istihdam hizmetleri yüzde 0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,33, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?