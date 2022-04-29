Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Hizmet ÜFE martta yüzde 80.62 arttı
ABONE OL

Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2022 yılı Mart ayı yıllık yüzde 80.62, aylık yüzde 5.44 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107.57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64.03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 39.26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154.95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38.06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59.13 artış gerçekleşti.

Hizmet ÜFE martta yüzde 80.62 arttı
HABERTURK.COM

H-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 107.57 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %39,26, gayrimenkul hizmetlerinde %154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %38,06, idari ve destek hizmetlerde %59,13 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 8.26 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,28, gayrimenkul hizmetlerinde %5,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,29, idari ve destek hizmetlerde %2,43 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde %19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde %22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde %28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri %166,95, gayrimenkul hizmetleri %154,95, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için %125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE'de aylık en fazla azalış gösteren alt sektörler %0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, %0,37 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, %0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %12,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,54, veterinerlik hizmetleri %9,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte bayramda kara yollarında alınan tedbirler
İŞ-YAŞAM İşte bayramda kara yollarında alınan tedbirler
Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı martta yüzde 75.1 arttı
Elektronikte e-Devlet'te karşılaştırma dönemi
İŞ-YAŞAM Elektronikte e-Devlet'te karşılaştırma dönemi
Japonya'da yükselen fiyatlara karşı 48 milyar dolarlık paket
İŞ-YAŞAM 48 milyar dolarlık destek paketi açıkladı
6 tasarruf finansmanı şirketi intibakı tamamladı
İŞ-YAŞAM İntibak ettiler
Konut fiyatı rekor kırarken borsa neden ayak uyduramadı?
İŞ-YAŞAM Yatırımcının borsa algısı değişti mi?
TAİB'e finansçı başkan
İŞ-YAŞAM TAİB'e finansçı başkan
Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı
İŞ-YAŞAM Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı
ABD ekonomisinde sürpriz daralma
İŞ-YAŞAM ABD ekonomisinde sürpriz daralma
695 projeye 205 milyon lira hibe desteği
İŞ-YAŞAM 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.