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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın temmuz ayında aylık bazda yüzde 14,06, yıllık bazda yüzde 79,33 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:20
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        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde hızlı artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 14,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,36 artış gösterdi.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 103,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,99 artış gerçekleşti.

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        Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,36, idari ve destek hizmetlerde yüzde 17,75 artış gerçekleşti.

        H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,49, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 43,47, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 54,58 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 154,41, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 137,32, veterinerlik hizmetleri yüzde 114,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 15,71 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 35,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 24,11, konaklama hizmetleri yüzde 22,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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