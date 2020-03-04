Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

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Buna göre, H-ÜFE, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,29 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla ise yüzde 15,26 artış kaydetti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,95, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,21, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,32, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,94, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 12,14 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeksin, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,76, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,9, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,52 arttığı görüldü.

Alt sektörler bazında incelendiğinde en düşük artış yüzde 0,18 ile telekomünikasyon hizmetlerinde oldu. Bunu yüzde 7,27 ile reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri, yüzde 7,32 ile veterinerlik hizmetleri izledi. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 20,97 ile en fazla artan alt sektör olarak kayıtlara geçti. Posta ve kurye hizmetlerini, yüzde 18,79 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri, yüzde 18,54 ile konaklama hizmetleri takip etti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 15,4, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 2,31, yayımcılık hizmetleri yüzde 0,13 azaldı. Buna karşılık hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 12,28, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 9,23, istihdam hizmetleri yüzde 8,63 ile endeksin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.