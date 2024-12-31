Hizmet üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,76 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 48,12 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 47,10 ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gerçekleşti.