2022 yılı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde H-ÜFE'de yıllık olarak yüzde 78,72'lik bir artış yaşandı. Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 1,41 oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE %80'LİK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %63,97, gayrimenkul hizmetlerinde %73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %78,58, idari ve destek hizmetlerde %80,43 artış gerçekleşti.



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,59 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,84 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,95 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %41,13, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %43,07, hukuk ve muhasebe hizmetleri %47,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %121,59, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %119,97, veterinerlik hizmetleri %103,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %12,59, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86, su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86 ile endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetleri %7,10, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri %5,57, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri %4,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.