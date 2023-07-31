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        Haberler İş-Yaşam Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 9,57, yıllık yüzde 68,9 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 9,57, yıllık yüzde 68,9 arttı 

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın haziran ayında aylık bazda yüzde 9,57, yıllık bazda yüzde 68,9 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:27
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        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 40,88, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 68,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 82,2 yükseldi.

        Endeks geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,4, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,15, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 98,9 arttı.

        H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,91, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,02, idari ve destek hizmetlerde yüzde 12,37 yükseldi.

        Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,27, havayolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,07, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 49,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 130,04, istihdam hizmetleri yüzde 126,21, mimarlık ve mühendislik hizmetleri (teknik test ve analiz) yüzde 109,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

        Aylık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 10,64, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 7,35 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Konaklama hizmetleri yüzde 28,18, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,6, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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