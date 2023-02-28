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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 82,64, aylık yüzde 15,57 arttı

2023 yılı Ocak ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre yüzde 15,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 82,64, aylık yüzde 15,57 arttı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı için Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

2023 yılı ocak ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre yüzde 15,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 81,30 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 81,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93,00, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,52 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 12,84 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,52, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 24,20, idari ve destek hizmetlerde yüzde 22,07 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 33,38, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 53,66, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 54,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 130,22, veterinerlik hizmetleri yüzde 113,34, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 112,68 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 4,87, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,99 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 44,95, istihdam hizmetleri yüzde 40,55, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 37,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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