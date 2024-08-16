Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1.1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,3 artarken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,6 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.