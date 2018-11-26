Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 75,7 iken, Kasım ayında yüzde 5,4 oranında artarak 79,8 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 8 ve yüzde 4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerini aldı.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 90,7 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 4,3 oranında artarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 14 artarak 67,6 ve 91,7 değerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3,5 azalarak 112,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 56,6 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, Kasım ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 oldu.





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