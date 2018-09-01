Hjk Helsinki - Inter Turku maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 02 Eylül 2018 Pazar günü Inter Turku takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Hjk Helsinki 53 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Inter Turku 31 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Hjk Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 688 kodlu maçı oynayanlar; Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Inter Turku galibiyet oranı 7.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki önceki hafta KuPS Kuopio mücadelesinde 0-1 kazandı.

Inter Turku, RoPS karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Hjk Helsinki, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 10 gol yedi.

Inter Turku ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter Turku, 16 gol atarken 19 gol yedi.

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