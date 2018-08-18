Hjk Helsinki - PS Kemi maçı rakamları

Hjk Helsinki ve PS Kemi, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 49 puanlı Hjk Helsinki 1. sırada bulunuyor, PS Kemi 16 puana sahip ve 12. sırada. Hjk Helsinki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, PS Kemi galibiyet oranı 12.50. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki son hafta oynanan RoPS maçında 2-2 berabere kaldı.

PS Kemi ise KuPS Kuopio maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hjk Helsinki, 28 gol attı ve 10 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 11 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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