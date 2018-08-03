Hjk Helsinki - RoPS karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Hjk Helsinki ile RoPS, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Hjk Helsinki 48 puanla 1. sırada, RoPS 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 313 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjk Helsinki kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, RoPS sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Hjk Helsinki önceki hafta RoPS mücadelesinde 2-3 yenildi.

RoPS ise Hjk Helsinki maçında 2-3 kazandı.

Hjk Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjk Helsinki, kendi sahasında 26 gol attı, 8 gol yedi.

RoPS, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RoPS 12 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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