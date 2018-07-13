Hjk Helsinki - TPS Turku rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Hjk Helsinki ile TPS Turku, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Hjk Helsinki 42 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken TPS Turku 16 puanda ve 10. sırada. Hjk Helsinki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. TPS Turku son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjk Helsinki kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki önceki hafta MyPa mücadelesinde 0-1 kazandı.

TPS Turku ise Jaro maçında 2-2 berabere kaldı.

Hjk Helsinki, evinde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 7 gol yedi.

TPS Turku ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. TPS Turku, 8 gol atarken 17 gol yedi.