Hjorring - SonderjyskE maçı ne zaman?

Hjorring ve SonderjyskE, 02 Kasım 2018 Cuma günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Hjorring 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken SonderjyskE 17 puanda ve 8. sırada. Hjorring, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. SonderjyskE, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 214. İddaa'da Hjorring kazanır 2.40, berabere biter 3.00, SonderjyskE kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hjorring önceki hafta SonderjyskE mücadelesinde 1-2 yenildi.

SonderjyskE, Hjorring karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hjorring, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

SonderjyskE, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SonderjyskE 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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