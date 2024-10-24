HMGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 HMGS sonuçları için geri sayım sona eriyor. 29 Eylül'de düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte adaylar ''Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte, ÖSYM HMGS sonuçları sorgulama ekranı…
Hakim, savcı ve avukat adaylarının mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla düzenlenen HMGS, 29 Eylül’de uygulanmıştı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için ÖSYM takviminde belirtilen tarih geldi çattı. Adaylar ÖSYM son dakika açıklamalarına odaklanırken HMGS sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaretleri de hız kazandı. Peki 2024 HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM takvimine göre HMGS sonuçları, 24 Ekim 2024 Perşembe günü (bugün) erişime açılacak.
HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, HMGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
SINAV YILDA İKİ KEZ UYGULANIYOR
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak.
Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.
HMGS VE İYÖS HAKKINDA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
4 bölüm ve 12 maddeden oluşan yönetmelikle, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.
Buna göre, adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi.