HNK Rijeka - NK Osijek maçı rakamları

Hırvatistan 1.HNL maçında HNK Rijeka ile NK Osijek, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. HNK Rijeka 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken NK Osijek 13 puanda ve 2. sırada. HNK Rijeka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. NK Osijek, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 735 kodlu maçı oynayanlar; HNK Rijeka galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, NK Osijek galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

HNK Rijeka önceki hafta Hajduk Split mücadelesinde 3-1 kazandı.

NK Osijek ise Slaven Koprivnica maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan HNK Rijeka, 10 gol attı ve 4 gol yedi.

NK Osijek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. NK Osijek, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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