HNK Rijeka - Rudes maçı heyecanı

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. HNK Rijeka, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Rudes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi HNK Rijeka 18 puanla 5. sırada, Rudes 2 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi HNK Rijeka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rudes, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 614 kodlu maçta; İddaa oynayanlar HNK Rijeka kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.90, Rudes sahadan galip ayrılırsa 4.80 oranını elde edecekler.

HNK Rijeka son haftadaki Hajduk Split müsabasında 3-1 kazandı.

Rudes ise Istra 1961 Pula karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

HNK Rijeka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. HNK Rijeka, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Rudes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Rudes, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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