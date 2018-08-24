Hobro - AGF Aarhus maçı istatistikleri

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Hobro, 24 Ağustos 2018 Cuma günü AGF Aarhus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 4 puanlı Hobro 13. sırada bulunuyor, AGF Aarhus 8 puana sahip ve 7. sırada. Hobro son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. AGF Aarhus, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 174 kodlu maçı oynayanlar; Hobro galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 2.90, AGF Aarhus galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hobro son haftadaki Elite 3000 müsabasında 4-1 kazandı.

AGF Aarhus ise Silkeborg maçında 2-5 kazandı.

Hobro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hobro, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

AGF Aarhus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AGF Aarhus, 1 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ