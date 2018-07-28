Hobro - Brondby rakamlar

Hobro ve Brondby, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Hobro son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Brondby son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da Hobro kazanır 4.60, berabere biter 3.75, Brondby kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hobro son haftadaki Brondby müsabasında 2-1 yenildi.

Brondby, Hobro karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hobro, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Brondby, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brondby 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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