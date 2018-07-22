Hobro - FC Copenhagen maçı istatistikleri

Hobro ve FC Copenhagen, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Hobro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Hobro kazanır 4.00, berabere biter 3.30, FC Copenhagen kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Hobro önceki hafta Brondby mücadelesinde 2-1 yenildi.

FC Copenhagen ise Silkeborg karşılaşmasında 1-3 kazandı.

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