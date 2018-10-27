Hobro - Vejle-Kolding rakamlar

Danimarka Süperlig maçında Hobro ile Vejle-Kolding, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Hobro 9 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Vejle-Kolding 12 puanda ve 12. sırada. Hobro son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vejle-Kolding, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Hobro galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Vejle-Kolding galibiyet oranı 2.20. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hobro son hafta oynanan Hjorring maçında 1-0 kazandı.

Vejle-Kolding ise Fredericia karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Hobro, evinde 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 16 gol yedi.

Vejle-Kolding, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vejle-Kolding, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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