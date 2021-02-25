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Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı

Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı nedeniyle Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
AA

Keçiören'deki Azerbaycan Parkı'nda, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Azerbaycan milletvekili Sultan Mammadov, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasiler katıldı.

Altınok, Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde hem acıyı hem de sevinci beraber yaşadıklarını söyledi.

"20'nci yüzyılın sonunda, 21'inci yüzyılın başında bütün dünyanın gözü önünde çoluk-çocuk demeden büyük bir soykırım yapıldı." diyen Altınok, Türkiye'nin katliamın olduğu dönemde de üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Mammadov, Azerbaycan Meclisinin selamlarını getirdiğini kaydederek, "29 yıl önce Azerbaycan halkına karşı bir cinayet işlendi. Ermeni güçleri ve o dönem 366'ncı Sovyet Alayı tarafından halkımıza karşı cinayet işlendi." dedi.

44 günlük savaşta işgal edilmiş toprakların özgürleştirildiğini aktaran Mammadov, vatan mücadelesi boyunca desteklerini esirgemeyen Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletmek istediğini söyledi.

Büyükelçi İbrahim de Hocalı şehitlerinin hatıralarını andıklarını kaydederek, bu yılki törenin farklı bir anlam taşıdığını kaydetti.

Karabağ'daki zaferin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden İbrahim, "Bu mutlu hislerin yanında bu tür soykırımların bir daha yaşanmaması için özgürleştirilen Karabağ topraklarında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalandırılması mutlak bir etkendir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi İbrahim, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşa da Allah'tan rahmet dilediğini ve şehitlerin unutulmayacağını vurguladı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, anma programının ardından "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.

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