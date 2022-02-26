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Hocalı'nın 30. yılı

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Rashad Mammadov, 30. yılında "Azerbaycan Hocalı için Adalet peşinde" başlıklı makale kaleme aldı

Hocalı'nın 30. yılı
HABERTURK.COM

Bu sene modern insanlık tarihinin en kanlı ve hala gerçek hukuki değerini almamış olaylarından biri olan Hocalı soykırımının üzerinden 30 yıl geçiyor. Azerbaycan’ın küçük bir kasabasında kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk olmasına bakmaksızın siviller sadece etnik kökenleri - Azerbaycan Türkü oldukları için kasıtlı bir biçimde kendi ana-baba yurtlarında hususi vahşetle katledilmişler. 1992 yılının 25 Şubatını 26’sına bağlayan soğuk kış gecesinde Hocalı’da silahsız halk işgalci Ermenistan’dan canlarını kurtarmak için güvenli bölgeye geçmek üzere hareket ederken tuzağa düşürülmüştür. Ermenistan silahlı kuvvetleri ve SSCB’nin 366. Motorize Piyade Alayı hayatlarını kurtarmak için kaçan sivilleri acımasızca katlederek Azerbaycan tarihin en karanlık ve korkunç gecesine imza atmış, sadece bir gecede 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivilin hayatına son verilmiş, 8 aile tamamen yok edilmiştir. 130 çocuk ebeveynlerinden birini, 25'i ise her ikisini kaybetmiş, 1275 insan rehin alınmış, onlardan 150'sinin kaderleri hala namalum olarak kalmaktadır. Ermenilerin Hocalı’da gerçekleştirdiği vahşet ve terörün görüntüleri Washington Post, Guardian, New York Times, Times, Le Monde gibi dünyanın önemli basın organlarında yayınlanarak, uluslararası kamuoyuna korkunç gerçekleri aktarmıştır.

1948 yılı Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin 2. maddesi uyarınca soykırım ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyetiyle öldürülmesi, fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verilmesi; fiziki varlığını tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakılması olarak tanımlanıyor. Ermeni kararvericiler ve yetkililerin Hocalı’dakı vahşeti kasıtlı ve bilinçli olarak yapılması ile ilgili itirafları, şehirden bütün dünyaya aktarılan dehşet görüntüleri, olayların canlı şahitler ve onların yakınlarının konuşmaları Ermenistan’ın bir soykırım cinayeti işlediğini ortaya koyuyor. Bu hususta, Hocalı ile ilgili Ermenistan tarafından gerçekleşen eylemlerde hem cinayet amelinin (actus reus), hem de niyetinin (mens rea) olduğu aşikardır. Hocalı’daki vahşet aynı zamanda 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası insancıl hukukun diğer dökümanlarının da ciddi ihlalidir. Bu soykırımda Hocalı’daki senaryoyu yazıp icra eden fiziksel şahısların sorumluluğu ile birlikte bir devlet sorumluluğu da mevcuttur ki, bu konunun altı önemle çizilmelidir.

Ermenistan devletinin Hocalı’da gerçekleştirdiği terörün arkasında intikam ve korku salma niyeti esas olmuştur. Topraklarımıza olan iddianı sözde 1915 olaylarından süregelen Türk kimliğine beslenen nefretle perdeleyerek oluşturulan bir faşist ideolojisi çerçevesinde hareket eden Ermeniler Hocalı’nın bir intikam senaryosu olduğunu defalarca dile getirmişler. Bu ülkenin işgalci politikasının kilit parçası olan Hocalı soykırımı aslında Azerbaycan halkının direncini kırmakla, bizi korkuya, telaşa, geri çekilmeye, yenilgiyle barışmaya razı salmak için bilinçli ve kasıtlı bir adım olarak tarihte yerini bulmuştur. Konuyla ilgili Ermenistan’ın eski Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı, eli Hocalı masumlarının kanlarına bulaşmış Serj Sarksiyan “Hocalıdan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere el kaldırmayacağını düşünüyordu. Biz bu önyargıyı kırdık ve olanlar oldu” ifadeleriyle itiraf etmiştir. Onun gibi eski Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan da Hocalı katliamını gerçekleştirenlerden biri olarak hala yargılanmadan yaşamını sürdürmekte. Ermenistan devletinin devlet adamları ile birlikte Hocalı cinayetine bulaşmış ASALA terör örgütü elebaşlarından Monte Melkonyan’ın kardeşi Markar Melkonyan’ın hatıralarında Hocalı’da güvenli bölgede sıkıştırılan sivillerere karşı işlenen suçlar detaylı bir biçimde anlatılıyor. Melkonyan aynı zamanda Hocalı’nın bir intikam planı olduğunu söylerek, Ermenistan’ın uluslararası insancıl hukuku nasıl ihlal ettiğini ilk ağızdan itiraf ediyor. Hocalı canileri buldukları her fırsatta çekinmeden işledikleri cinayetleri övünçle anlatmış, cezasızlık ise maalesef ki, Ermenistan’ı yeni hukuk tanımazlıklara sürüklemiştir.

Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere karşı vahşeti hem de Ermenilerin savaş yapma ideolojisinin terör üzerine kurulduğunu bir daha isbatlamıştır. ASALA terör örgütü ile uzun yıllar Türk diplomatları ve sivilleri terör eylemleri ile hedef alan Ermeniler 1991 yılından sonra bu tutumu devlet politikası gibi hayata geçirmişler. Ermenilerin kadınlara, çocuklara, yaşlılara Hocalı’da ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde gerçekleştirdiği vahşet eylemleri bir etnisiteye olan nefretin kasıtlı ve önceden hedeflenmiş çerçevesini izhar ediyor. Ne yazık ki, Ermenistan ve özellikle Ermeni diasporasının retoriği ve faaliyetlerinin bel kemiğini hala Türk nefreti ve düşmanlığı oluşturuyor ki, bu psikolojinin terörle bağlantısı Ermenistan’da bu gün bile nazi Garegin Nzdeh-in heykelinin mevcutluğu ile dikkate iletilebilir.

Öte yandan, Hocalı’nın gerçek hukuki değerlendirilmesinin yapılmaması Ermenistan’ın soykırımdan sonraki süreçte de agresyonu sürdürmesine teşvik etmiştir. Şöyle ki, Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan İkinci Karabağ Savaşında çatışma alanından uzak şehirlerimizi misket bombaları ve roketatar sistemler ile hedef alıp daha fazla can kaybına ulaşarak aynı Hocalı’daki gibi halkımızın mücadele azmini kırmak ve geri adım atmamızı sağlamayı hedeflemesi bu cezasızlıktan kazanılan “özgüvenin” neticesidir. Bu süreçte de bir kez daha uluslararası insancıl hukuka aykırı davranan Ermenistan niyetine ulaşamamış, ülkemiz Vatan Savaşında galip gelerek tarihi adaleti ve toprak bütünlüğünü restore etmiştir. Topraklarımızın kurtarılmasından sonra orada karşılaştığımız manzara da Ermenistan’ın vahşetinin başka bir göstergesi olmuştur. Bölgelerin mayınlarla döşetilmesi, gerçekleştirilen ekosid, kültürel mirasımızın mahvedilmesi, kabirlerin talanı, evlerin yakılıp-yıkılması ile kimliğimize karşı nefretle harmanlanan ideolojiyi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası insancıl hukukun bütün taahütlerine zıt hareketlerini İkinci Karabağ savaşında devam etmekle Ermenistan aslında son 30 yılda Azerbaycan Türklerine karşı bakış açısını değiştirmediğini ve ermeni ideolojisinin kökenlerini 100 yıldır besleyen Türk düşmanlığından vazgeçmediğini ortaya çıkarmıştır.

Vatan Savaşında topraklarımızın işgalden kurtarılması Hocalı dahil olmakla bu süreçteki bütün insani kayıplarımızın ruhunu şad etse de, gerçek adaletin tecellisi için insanlık suçu işleyen canilerin uluslararası mahkemelerce cezalandırılması gerekiyor. Nuremberg, Tokyo, Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri gibi Hocalı katillerinin cezalandırılması adaletin sağlanması ile birlikte benzer olayların gelecekte önlenmesi için çekindirici emsale dönüşebilir. Lakin ne yazık ki, Hocalı’da adalet arayışımızda uluslararası toplumda hala ikiyüzlü yaklaşım müşahede ediliyor, canlı şahitleri ve kanıtları olan bu olayın gerçek hukuki değeri yeterli seviyede verilmiyor. Şuanda, Hocalı soykırımının uluslararası alanda tanınması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış politikasının ana yönlerinden biri olarak belirlenmiştir.

İnsanlık tarihinin yüzkarası olan bu suç cezasız kalmamalı ve Ermenistan'ın askeri-politik saldırganlığı dünya toplumu tarafından kınanmalıdır. Uluslararası örgütler ve dünya parlamentoları, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'da işlediği savaş suçuna - Hocalı soykırımına gerçek bir soykırım olarak uluslararası siyasi ve hukuki bir değerlendirme yapmalıdır. Soykırım ve diğer savaş suçlularının cezalandırılması uluslararası hukukun işlevselliğine inancı ve uluslararası kamuoyuna güvenceyi artırarak, Hocalı’ya benzer olayların tekrarlanmaması için caydırıcı güce sahip olacaktır. Böyle bir adım aynı zamanda İkinci Karabağ savaşından sonra bölgemizde oluşan yeni jeostratejik güç dengesinin hedeflediyi barış, huzur ve refah ortamının da sağlanmasına nefret eylemlerinden çekindirme çerçevesinde katkı sunacaktır.

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