Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser oldu!

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Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri oldu!

İngiliz sanatçı David Hockney'nin 1972 yılında yaptığı ikonik resmi, Christie's müzayede evi tarafından New York'ta düzenlenen açık artırmada 90,3 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri unvanını elde etti

16.11.2018 - 08:50 | Güncelleme:
- Getty Images

İngiliz sanatçı David Hockney'nin 1972 yılında yaptığı ikonik resmi, Christie's müzayede evi tarafından New York'ta düzenlenen açık artırmada 90,3 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri unvanını elde etti.

Hockney'nin "Bir sanatçının portresi (İki figürlü havuz)" (Portrait of an Artist - Pool with Two Figures) adlı eserine satışa çıkarılmadan 80 milyon dolarlık bir değer biçiliyordu.

Ancak eserin 70 milyon dolara çıkmasıyla beraber iki kararlı alıcının birbiriyle yarıştığı görüldü.

- AFP

Daha önce yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri rekorunu Jeff Koons'un Balloon Dog adlı heykeli elinde bulundurmaktaydı. Bu sanat eseri 2013 yılında 58,4 milyon dolara satılmıştı.

Hockney'nin bir önceki müzayede rekoru ise 28,4 milyon dolardı.

81 yaşındaki Hockney'nin en ünlü eserlerinden biri olan bu resmin İngiliz milyarder Joe Lewis'in himayesinde olduğu düşünülüyordu.

Christie's ne satıcının ne de telefonla açık artırmaya katılan alıcının ismini açıklamadı.

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