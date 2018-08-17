Hodd - KFUM karşılaşma önü

Hodd ve KFUM, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 31 puanlı Hodd 1. sırada bulunuyor, KFUM 24 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Hodd, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. KFUM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Hodd galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KFUM galibiyet oranı 0.00.
Hodd son hafta oynanan Jerv maçında 5-1 yenildi.
KFUM ise Mjöndalen karşılaşmasında 0-1 yenildi.
Hodd, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 8 gol yedi.
KFUM ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KFUM, 16 gol atarken 13 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ