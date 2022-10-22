Bundesliga'nın 11. haftasında Hoffenheim ile Bayern Münih, karşı karşıya geldi.
PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-0 kazandı. Bavyera temsilcisine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jamal Musiala ve 38. dakikada Choupo-Moting kaydetti.
Julian Nagelsmann'ın öğrencileri üst üste 2. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 22'ye çıkardı ve 23 puanlı lider Union Berlin'i takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 17 puanda kaldı.
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