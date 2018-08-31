Hoffenheim - Freiburg maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hoffenheim, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Freiburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Ev sahibi Hoffenheim, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 111 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hoffenheim kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Freiburg sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.
Hoffenheim son haftadaki Borussia Dortmund müsabasında 3-1 kazandı.
Freiburg ise Augsburg karşılaşmasında 2-0 kazandı.
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