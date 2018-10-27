Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga maçında Hoffenheim ile Stuttgart, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Hoffenheim 10 puanla 9. sırada, Stuttgart 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Hoffenheim, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stuttgart, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 123. İddaa'da Hoffenheim kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Stuttgart kazanır 4.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hoffenheim son hafta oynanan Borussia Dortmund maçında 3-1 kazandı.

Stuttgart ise Bayern Munich karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hoffenheim, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Stuttgart, dış sahada 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stuttgart 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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